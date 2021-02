Sabato di vittorie per la Primavera e per l’Inter Women

Leggi su intermagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tre punti pere Interfelice perdi Armando Madonna e le ragazze deldi Attilio Sorbi che nei rispettivi impegni di campionato hanno portato a casa i tre punti.– Trasferta vittoriosa per i ragazzi di Madonna che battono l’Empoli per 0-2 con una rete per tempo. Vantaggio firmato da Fonseca che con una bellissima giocata di prima intenzione trasforma in rete l’assist di esterno di Squizzato. A tempo quasi scaduto Rovida blinda ancora una volta la porta dei nerazzurri con un super intervento; sul capovolgimento di fronte, poi, nasce la punizione su cui Casadei svetta più in alto di tutti e firma il successo dei nerazzurri che si portano momentaneamente al secondo posto in solitaria. ...