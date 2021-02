Nettuno. Prende a pugni in faccia la compagna e poi la percuote in pieno centro: arrestato 35enne (Di sabato 27 febbraio 2021) Doveva essere un sabato pomeriggio romantico, ma per una giovane di 31 anni è finita in ben altro modo. La passeggiata al Borgo di Nettuno, con pranzo in un localino tipico e passeggiata successiva, ha avuto un epilogo del tutto inaspettato. Tra le tante decine di persone che passeggiavano, il compagno della donna, un 35enne già conosciuto alle forze dell’ordine e già colpito in passato da provvedimenti limitativi della libertà personale, a seguito di una discussione ha colpito con un forte pugno in faccia la ragazza, poi ha iniziato a percuoterla violentemente, senza accorgersi che a pochi passi, proprio di fronte alla coppia, c’erano alcuni poliziotti, impegnati nei controlli anti assembramento nel borgo medievale di Nettuno. Gli operatori della Volante e dell’ufficio Prevenzione Crimine di Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Doveva essere un sabato pomeriggio romantico, ma per una giovane di 31 anni è finita in ben altro modo. La passeggiata al Borgo di, con pranzo in un localino tipico e passeggiata successiva, ha avuto un epilogo del tutto inaspettato. Tra le tante decine di persone che passeggiavano, il compagno della donna, ungià conosciuto alle forze dell’ordine e già colpito in passato da provvedimenti limitativi della libertà personale, a seguito di una discussione ha colpito con un forte pugno inla ragazza, poi ha iniziato arla violentemente, senza accorgersi che a pochi passi, proprio di fronte alla coppia, c’erano alcuni poliziotti, impegnati nei controlli anti assembramento nel borgo medievale di. Gli operatori della Volante e dell’ufficio Prevenzione Crimine di Roma, ...

Nettuno. Prende a pugni in faccia la compagna e poi la percuote in pieno centro: arrestato 35enne

