Lockdown assurdi: scuole chiuse ma cinema aperti? Draghi sembra già la fotocopia di Conte (Di sabato 27 febbraio 2021) A singhiozzo. A macchia di leopardo. Proprio come il governo Conte. Sulle misure anti-covid la navigazione dell’esecutivo guidato da Draghi non è cambiata. Chiusure, passa la linea del rigore. Il Parlamento fuori dalle decisioni La bozza del nuovo Dpcm inviata nottetempo alle regione parla chiaro. A prevalere è la linea del rigore, con ristoranti e bar ancora chiusi la sera. E con il coprifuoco dalle 22 alle 5. Solo dopo Pasqua verrà considerata l’ipotesi di aperture serali. La scuola è a rischio chiusura totale nelle zone rosse. Unica novità l’aperture di cinema e teatri nelle zone gialle. E l’entrata in vigore delle nuove prescrizioni il lunedì e non il sabato. Restano chiuse piscine e palestre. Anche Draghi sceglie il Dpcm. Italia divisa a colori Di fronte all’escalation dei contagi e all’allarme ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) A singhiozzo. A macchia di leopardo. Proprio come il governo. Sulle misure anti-covid la navigazione dell’esecutivo guidato danon è cambiata. Chiusure, passa la linea del rigore. Il Parlamento fuori dalle decisioni La bozza del nuovo Dpcm inviata nottetempo alle regione parla chiaro. A prevalere è la linea del rigore, con ristoranti e bar ancora chiusi la sera. E con il coprifuoco dalle 22 alle 5. Solo dopo Pasqua verrà considerata l’ipotesi di aperture serali. La scuola è a rischio chiusura totale nelle zone rosse. Unica novità l’aperture die teatri nelle zone gialle. E l’entrata in vigore delle nuove prescrizioni il lunedì e non il sabato. Restanopiscine e palestre. Anchesceglie il Dpcm. Italia divisa a colori Di fronte all’escalation dei contagi e all’allarme ...

andread1971 : @HuffPostItalia ha desertificato il paese, riempito di morti, lockdown assurdi dove era anche proibito uscire da so… - Federico_Tonin : @andre_1995__ @angelofusco1966 @Cartabellotta Sono oltre 700k i morti e contano tutti allo stesso modo, poi ringraz… - marchesaclaudia : RT @rekotc: In Russia comunque è praticamente tutto aperto. E non hanno mai fatto lockdown assurdi come i nostri. Per dire eh. - mazzanti_giu : RT @rekotc: In Russia comunque è praticamente tutto aperto. E non hanno mai fatto lockdown assurdi come i nostri. Per dire eh. - mrguasco : RT @rekotc: In Russia comunque è praticamente tutto aperto. E non hanno mai fatto lockdown assurdi come i nostri. Per dire eh. -