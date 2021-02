LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | partenza alle ore 11! L’Italia punta su Ballerini | Trentin e Mosco

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’UAE TOUR DORE 10.00 Il programma della gara odierna 9:52si affiderà invece a Davide Brini, Matteo, Giannin e Sonny Colbrelli. 9:49 Sarà presente anche il campione in carica Jasper Stuyven, Mathieu Van der Poel gareggerà nonostante la positività di un membro della sua squadra, mentre il grande assente sarà Peter Sagan, che ha contratto il Covid in Spagna. 9:46 Lanon ufficiale sarà a Gand intorno11 e dopo 7 km di percorso neutrale, il via vero e proprio verrà dato a Merelbeke, l’arrivo sarà invece a Ninove intorno16:15. 9:43 Il percorso del giro prevede 200,5 chilometri ...