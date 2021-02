L’invenzione dei Pokémon (Di sabato 27 febbraio 2021) A Satoshi Tajiri piaceva guardare e catturare gli insetti: trasformò la sua passione nel più grande media franchise del mondo, cominciato 25 anni fa Leggi su ilpost (Di sabato 27 febbraio 2021) A Satoshi Tajiri piaceva guardare e catturare gli insetti: trasformò la sua passione nel più grande media franchise del mondo, cominciato 25 anni fa

ilpost : L’invenzione dei Pokémon - senzapensieri2 : Ma anche per voi dopo l'invenzione dei LECCAPENTOLE in cucina manca qualcosa? ?????? - hanamajutsu : @marcodLipa Dalla wiki leggo che l'invenzione della pokeball è di 4-700 anni anteriore agli eventi dei giochi, e pr… - alexcobra11 : Qua c'è poco da dire, l'invenzione di Yamane mette fuori causa tutta la difesa dei Marinos e Ienaga ringrazia. - giuseppeaufiero : @stanzaselvaggia C'è di peggio dei no-vax: quelli che: 'Non c'è alcuna pandemia, nessun morto, tutta un'invenzione… -