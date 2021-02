(Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "l lavoratori socialmente utili e quelli di pubblica utilità di Calabria, Campania, Puglia e Basilicata non possono più attendere. Il ministero della Funzione Pubblica non perda tempo e proceda, al più presto, alla pubblicazione inufficiale del decreto, già pronto, che sblocca le stabilizzazioni di centinaia di precari. Molti sindaci aspettano, troppi lavoratori aspettano. Non è tollerabile perdere altro tempo". Lo afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Fabio

TV7Benevento : Lavoro: Auddino (M5S), 'Dpcm stabilizzazione Lsu subito in Gazzetta'... -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Auddino

Telemia

... dall'omonimo singolo, il quale ha costituito l'anticipazione dell'interoed il cui scopo è ... Il brano è stato scritto dal cantautore (figlio di immigrati) Michele, con musica di stampo ...... "Al di là del nostro giudizio, dobbiamo tutti ringraziare Vito Crimi per ilsvolto ma, da ... Si tratta di:, Botto, Campagna, Dessì, Garruti, Nocerino. In congedo risulta, poi, la ...Molti sindaci aspettano, troppi lavoratori aspettano. Non è tollerabile perdere altro tempo". Lo afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Fabio Auddino.Il senatore pentastellato: "È un dovere prioritario assicurare alle donne con tumore al seno una diagnosi precoce e una terapia efficace in Calabria" ...