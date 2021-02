Kate Middleton e Letizia di Spagna: i loro capelli hanno una passione in comune (Di sabato 27 febbraio 2021) Quante cose in comune! A partire dalla testa. Kate Middleton e Letizia di Spagna e i loro capelli hanno una passione da condividere. Un’acconciatura che è la più classica e moderna. E ha il merito di trasformare sempre una donna in una ragazza… Quale? La risposta è semplice ed è la coda di cavallo. La bellissima ponytail… E lo sa bene Letizia di Spagna che, con i suoi capelli bianchi (la Regina ha scelto come Carolina di Monaco di non tingersi più i capelli…), quando si raccoglie la chioma in alto acquista subito un’aria da eterna ragazza. Scopriamole allora queste code di cavallo. In particolare, c’è una che è degna di attezione. Per la sua eccentricità. A chi ... Leggi su amica (Di sabato 27 febbraio 2021) Quante cose in! A partire dalla testa.die iunada condividere. Un’acconciatura che è la più classica e moderna. E ha il merito di trasformare sempre una donna in una ragazza… Quale? La risposta è semplice ed è la coda di cavallo. La bellissima ponytail… E lo sa benediche, con i suoibianchi (la Regina ha scelto come Carolina di Monaco di non tingersi più i…), quando si raccoglie la chioma in alto acquista subito un’aria da eterna ragazza. Scopriamole allora queste code di cavallo. In particolare, c’è una che è degna di attezione. Per la sua eccentricità. A chi ...

