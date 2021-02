Intellettuali sordi alla musica

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il divario che separa laclassica – più o meno contemporanea, più o meno colta – da un pubblico non necessariamente «di nicchia» sembra frutto di scarsa conoscenza, prima ancora che di una diffidenza elaborata. Il vuoto, cioè, è parte integrante della sostanziale apatia con la quale ampie schiere di ascoltatori trasversali, diversi per età e provenienza culturale, si dispongono nei confronti di quella offertale, che non andrebbe «subita» come musique d’ameublement, perché acquisisce senso e spessore dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

mayday348 : strani, a volte acefali sempre guerci e sordi gli intellettuali mediatici -

Ultime Notizie dalla rete : Intellettuali sordi

Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana

Come definire quegli, quei giornalisti, quei direttori di giornali che lasciano ... Albertoè stato la maschera più famosa dell'italiano vile. Perché in questo paese a ogni ......borsa di milano per gli aggiornamenti sulle vendite di dignità da parte di artisti e... Due anni più tardi la sua carriera musicale riparte da 'Musica per ciechi, muti e' e dal ...Era il 27 febbraio del 1921 quando il celebre sceneggiatore Rodolfo Sonego nasceva a Cavarzano, quartiere della città di Belluno. E proprio nel bellunese lo sceneggiatore trascorse la propria infanzia ...In principio fu una rivista, edita dal manifesto a partire dal marzo 1985: articoli lunghissimi, quasi dei trattati di filosofia politica, perlopiù assolutamente improponibili al giorno d’oggi, scritt ...