Il Parma non sa più vincere, lo Spezia recupera da un doppio svantaggio: al Picco finisce 2 - 2 (Di sabato 27 febbraio 2021) Si giocava alle 15.00 il primo anticipo della 24a giornata tra Spezia e Parma, terminato sul risultato di 2 - 2, esattamente come all'andata. Un punto che accontenta di più i liguri che gli emiliani, ... Leggi su globalist (Di sabato 27 febbraio 2021) Si giocava alle 15.00 il primo anticipo della 24a giornata tra, terminato sul risultato di 2 - 2, esattamente come all'andata. Un punto che accontenta di più i liguri che gli emiliani, ...

Alex_Zonghetti : @cippiriddu Mia personale opinione, il Genoa è a +11 dalla retrocessione, quindi anche dovessero perdere non è una… - GoalItalia : Il Parma non sa più vincere: si allunga inesorabilmente la striscia negativa ???? #SpeziaParma - tifoneumanoide : @IononDevo Effettivamente, troppa euforia. Ci sta, l'importante è non perdere la concentrazione. Genoa e Parma poss… - Viktor222717 : RT @glen_michele: @1913parmacalcio La dimostrazione che D’Aversa è un incapace... io l’ho sempre sostenuto...vince 2 partite consecutive 2… - AndreaPelagatti : #Spezia #Parma 2-2 gol pazzesco di #Karamoh, Gyas doppietta e #Brunetta (non... -