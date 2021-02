I pronostici di Serie A, 24ª giornata: i consigli di CalcioWeb su Roma-Milan, Verona-Juve e Inter-Genoa (Di sabato 27 febbraio 2021) Si torna in campo per la 24ª giornata del campionato di Serie A, la competizione entra sempre più nel vivo e regala spettacolo per gli obiettivi scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Nel primo match va in scena un vero e proprio scontro per la permanenza, si affrontano Spezia e Parma con la squadra di D’Aversa che non può permettersi un passo falso. Trasferta difficile per la Lazio contro il Bologna e della Juventus contro il Verona. Il lunch match di domenica regala Sampdoria-Atalanta, decisivo Crotone-Cagliari, sfide Interne per Inter e Napoli contro Genoa e Benevento. Chiude il big match Roma-Milan. Serie A, anche Lazio-Torino verso il rinvio: peggiora la situazione al club granata I ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) Si torna in campo per la 24ªdel campionato diA, la competizione entra sempre più nel vivo e regala spettacolo per gli obiettivi scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Nel primo match va in scena un vero e proprio scontro per la permanenza, si affrontano Spezia e Parma con la squadra di D’Aversa che non può permettersi un passo falso. Trasferta difficile per la Lazio contro il Bologna e dellantus contro il. Il lunch match di domenica regala Sampdoria-Atalanta, decisivo Crotone-Cagliari, sfidene pere Napoli controe Benevento. Chiude il big matchA, anche Lazio-Torino verso il rinvio: peggiora la situazione al club granata I ...

