Google Stadia, i report di Bloomberg e Wired svelano i grossi problemi dietro le quinte (Di sabato 27 febbraio 2021) Google Stadia non è stato in grado di ritagliarsi una grossa fetta di pubblico dal mercato gaming su cloud e, ora che la compagnia ha chiuso tutti i suoi studi first party, la sua popolarità non è decisamente destinata ad aumentare. In questi giorni, sono giunti due nuovi report di Bloomberg e Wired, i quali hanno acceso i riflettori sui motivi che hanno determinato il declino di Google Stadia. Secondo Wired, una delle cause principali di questo fallimento è stata la leggerezza con cui Google ha gestito l'intero progetto. L'investimento effettivamente speso nei suoi studi first-party, a quanto pare, non rifletteva le altisonanti aspettative dei suoi annunci.

