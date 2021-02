Gonzalo Higuain, conoscete la fidanzata Lara: grazie a lei è papà (Di sabato 27 febbraio 2021) Gonzalo Higuain questa sera sarà ospite della nuova puntata di C’è posta per te, sapete perchè il calciatore ha chiuso la relazione con la sua ex Lara. foto InstagramTorna C’è posta per te con una nuova puntata come sempre in onda su Canale Cinque con Maria De Filippi che tanto per cambiare si conferma al primo posto come record di ascolti anche al sabato sera. In poche settimane è infatti riuscita a sbaragliare la concorrenza di Rai Uno che ha deciso di spostare il giorno di messa in onda del nuovo show dal titolo A grande richiesta, questa sera infatti ci sarà un film. Prima di vedere la puntata però cerchiamo di scoprire qualche cosa in più sul calciatore che ha giocato anche in Italia, come ad esempio i motivi che lo hanno spinto a separarsi dalla sua ex Lara. LEGGI ANCHE>>> C’è posta ... Leggi su chenews (Di sabato 27 febbraio 2021)questa sera sarà ospite della nuova puntata di C’è posta per te, sapete perchè il calciatore ha chiuso la relazione con la sua ex. foto InstagramTorna C’è posta per te con una nuova puntata come sempre in onda su Canale Cinque con Maria De Filippi che tanto per cambiare si conferma al primo posto come record di ascolti anche al sabato sera. In poche settimane è infatti riuscita a sbaragliare la concorrenza di Rai Uno che ha deciso di spostare il giorno di messa in onda del nuovo show dal titolo A grande richiesta, questa sera infatti ci sarà un film. Prima di vedere la puntata però cerchiamo di scoprire qualche cosa in più sul calciatore che ha giocato anche in Italia, come ad esempio i motivi che lo hanno spinto a separarsi dalla sua ex. LEGGI ANCHE>>> C’è posta ...

zazoomblog : Gonzalo Higuain conoscete la fidanzata Lara: grazie a lei è papà - #Gonzalo #Higuain #conoscete - elvi_or : Non andava bene per Aurelio al posto di Gonzalo. No, meglio I 94 milioni, #Milik, e buttare la croce di Traditore a… - MackFuturistico : Nel caso la #juventtus dovesse schierare #Fagioli il #Crotone schiererebbe #Fileja. Sarebbe stata la partita perfet… - CiaranMUFC : GOAL!!! Gonzalo Higuain puts Miami in the lead!! Orlando 1-2 Miami - CiaranMUFC : GOAL!!! Gonzalo Higuain equalises for Miami!! Orlando 1-1 Miami -