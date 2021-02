GFVip, Giulia Salemi e i ritocchi estetici: la ragazza fa chiarezza (Di sabato 27 febbraio 2021) Giulia Salemi è sicuramente una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip, nonostante sia uscita da una settimana circa. L’influencer si è raccontata a Verissimo e ha avuto modo di chiarire alcune questioni sulla bellezza estetica. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato la ragazza. Giulia Salemi E I ritocchiNI estetici – Giulia Salemi non ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)è sicuramente una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip, nonostante sia uscita da una settimana circa. L’influencer si è raccontata a Verissimo e ha avuto modo di chiarire alcune questioni sulla bellezza estetica. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato laE INInon ha L'articolo

GrandeFratello : “Giulia ti è mancata... eh?” ?? “Tantissimooooo” ?? #GFVIP - GrandeFratello : Ed a proposito di abituarsi all'assenza... Pierpaolo sta facendo i conti con il non avere più Giulia al suo fianco.… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è... GIULIA. #GFVIP - LudovicaValerio : RT @LGrullita: Signori e signore una grande GIULIA SALEMI???? #PRELEMI #GFVIP #PIERVINCITORE #GIULIAXVERISSIMO - tprelemi2 : RT @BasiniLaura: 'Per rispetto di Pierpi' In questa frase c'è tutto il rapporto di Giulia e Pierpaolo, si sono sempre tutelati e hanno semp… -