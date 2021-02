Funerali di Attanasio a Limbiate, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da una terra dove si muore e non importa a nessuno» (Di sabato 27 febbraio 2021) Folla a Limbiate per l’abbraccio all’ambasciatore italiano ucciso lunedì in Congo. L’arcivescovo: «La sua gente sentiva in lui un alleato per le opere di solidarietà» Leggi su corriere (Di sabato 27 febbraio 2021) Folla aper l’abbraccio all’ambasciatore italiano ucciso lunedì in Congo. L’arcivescovo: «La sua gente sentiva in lui un alleato per le opere di solidarietà»

matteosalvinimi : I funerali di Stato di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Il ricordo commosso e, per chi crede, la preghiera ques… - lauraboldrini : Ai funerali di Stato dell'ambasciatore Luca #Attanasio e del carabiniere Vittorio #Iacovacci, il dolore di tutto il… - MinisteroDifesa : #25febbraio Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma i funerali di Stato dell’Ambasciatore d… - BotCongo : RT @Italia_Notizie: Funerali di Attanasio a Limbiate, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da un Paese dove si muore e non importa a ness… - Italia_Notizie : Funerali di Attanasio a Limbiate, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da un Paese dove si muore e non importa a… -