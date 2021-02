Dalla Spagna: «Le scuse di Gattuso sono tipiche di chi non sa perdere» (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport dedica un breve articolo alle reazioni in Spagna alle accuse di Gattuso che dopo l’eliminazione subita dal Granada non ha trovato di meglio che accusare gli andalusi di aver perso troppo tempo e ha invitato la federazione italiana ad avere più peso politico e a farsi rispettare in Europa. Lo sfogo di Gattuso contro il Granada, accusato di aver perso troppo tempo e di anti sportività, ha trovato risalto su tutti i siti dei quotidiani sportivi spagnoli e anche in tv. Contro l’allenatore del Napoli s’è scagliato in particolare Josep Pedrerol, popolare conduttore di “Jugones”, striscia pomeridiana in onda su La Sexta del programma notturno El Chiringuito. «Il Granada è una squadra che fa la storia, Diego Martinez l’ha portata Dalla Segunda division agli ottavi di Europa League – ha sottolineato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport dedica un breve articolo alle reazioni inalle accuse diche dopo l’eliminazione subita dal Granada non ha trovato di meglio che accusare gli andalusi di aver perso troppo tempo e ha invitato la federazione italiana ad avere più peso politico e a farsi rispettare in Europa. Lo sfogo dicontro il Granada, accusato di aver perso troppo tempo e di anti sportività, ha trovato risalto su tutti i siti dei quotidiani sportivi spagnoli e anche in tv. Contro l’allenatore del Napoli s’è scagliato in particolare Josep Pedrerol, popolare conduttore di “Jugones”, striscia pomeridiana in onda su La Sexta del programma notturno El Chiringuito. «Il Granada è una squadra che fa la storia, Diego Martinez l’ha portataSegunda division agli ottavi di Europa League – ha sottolineato ...

