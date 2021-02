Brocchi: “Oggi ci è mancato Boateng” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il match tra Monza-Cittadella è terminato 0-0. Gli ospiti hanno recriminato per un gol annullato che era regolare. Brocchi, invece, ha indicato come l’assenza di Boateng, il giocatore con più qualità della rosa, si sia fatta sentire contro i granata. Monza-Cittadella Brocchi, quanto pesa in partite del genere l’assenza di Boateng? “Prince è quello che ci dà qualità, quello che ci dà l’ultimo passaggio. Sicuramente in questo momento la sua assenza si fa sentire perché quando prende palla lui ha sicuramente la giocata illuminante e spesso ci ha aiutato a risolvere partite complicate come quella di Oggi”. Intervista Brocchi, allenatore Monza Tredicesimo clean sheet, un punto che serve a respingere gli assalti di Venezia e Salernitana e Monza secondo da solo. Oppure ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Il match tra Monza-Cittadella è terminato 0-0. Gli ospiti hanno recriminato per un gol annullato che era regolare., invece, ha indicato come l’assenza di, il giocatore con più qualità della rosa, si sia fatta sentire contro i granata. Monza-Cittadella, quanto pesa in partite del genere l’assenza di? “Prince è quello che ci dà qualità, quello che ci dà l’ultimo passaggio. Sicuramente in questo momento la sua assenza si fa sentire perché quando prende palla lui ha sicuramente la giocata illuminante e spesso ci ha aiutato a risolvere partite complicate come quella di”. Intervista, allenatore Monza Tredicesimo clean sheet, un punto che serve a respingere gli assalti di Venezia e Salernitana e Monza secondo da solo. Oppure ...

Ultime Notizie dalla rete : Brocchi Oggi Diretta/ Monza Cittadella (risultato finale 0 - 0) video DAZN: pari a reti bianche Dalla panchina mister Brocchi continua a spronare i suoi: i punti in palio oggi contro il Cittadella sono sempre più pesanti in chiave promozione. Una delle due squadre riuscirà a sbloccarla prima di ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali mosse per Vivarini? (25giornata) ...MONZA Big match anche per le probabili formazioni di Serie B è senza dubbio quello che attenderà solo oggi pomeriggio tra Monza e Cittadella: andiamo dunque ad analizzare le mosse di Mister Brocchi ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali mosse per Vivarini? (25^ giornata) Probabili formazioni Serie B: mosse e dubbi dei tecnici per le sfide della 25^ giornata di campionato. Oggi, 26 febbraio 2021, previsti due anticipi.

