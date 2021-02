Auckland chiude e ripiomba nel lockdown livello 3 | allarme per un caso sconosciuto di Coronavirus

(Di sabato 27 febbraio 2021)una settimana per un, di Covid che sta mettendo inil governo neozelandese e le strutture ospedaliere locali impegnate a capire di cosa si tratti. Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern (nella foto), ha annunciato che la città più grande del paese,, rientrerà in undi sette giorni dopo la segnalazione di questo nuovolocale di Covid-19 di origine sconosciuta., dunque,nuovamente neldue settimane dopo l’ultima chiusura, durata tre giorni, quando nella città di quasi 2 milioni di abitanti sono stati rilevati casi della variante britannica in una famiglia di tre persone. Le autorità sanitarie hanno ...

... vaccino potrebbe essere meno efficace': allarme degli scienziati sulla nuova mutazione del Covid Finale di Coppa America Il lockdown per un singolo nuovo caso di Covid afa temere per il ......per doppia ammonizione sia di Vera che di Sandoval mentre a 6 minuti dalla fine Almadai ... In Nuova Zelanda successo tra le mura amiche per Team Wellington e Canterbury mentreCity e ...Ora, per preservare questa condizione, la Nuova Zelanda ha deciso di chiudere tutta la capitale, Auckland, per una settimana, dopo la scoperta di un solo caso positivo. La stessa premier Jacinda ...La decisione di tornare a chiudere tutto per una settimana arriva dopo la notizia di un nuovo caso di positività al Covid-19.