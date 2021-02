Arezzo – Infiltrazioni silenti della ‘Ndrangheta e Camorra aiutate dalla crisi

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nella relazione semestraleDirezione distrettuale antimafia c’è anche un focus sulla regione Toscana che mette in evidenza le criticità legate ai traffici delle organizzazioni criminali sul territorio. Le mafie continuano ad operare in Toscana, e nell’Aretino, cercando di non dare nell’occhio. Infiltrandosi nelle attività legali, per riciclare denaro sporco frutto di crimini. Con l’avvento del Covid,