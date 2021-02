"Vuole scusarsi?". L'inviata di Del Debbio dal prof rosso. Meloni scrofa? Finisce così, che imbarazzo | Video (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Non posso parlare ragazzi, sono sotto processo". Giacca rossa e bicicletta, Giovanni Gozzini esce di casa e fugge letteralmente dall'inviata di Paolo Del Debbio, davanti alle telecamere di Dritto e rovescio. La giornalista chiede un commento al professore di storia che ha insultato Giorgia Meloni dandole della "vacca" e "scrofa" durante una diretta su Controradio, nota emittente fiorentina di sinistra. Ma Gozzini, sospeso per tre mesi dall'Università di Siena in via cautelativa, inforca la due ruote e scappa. L'inviata di Del Debbio prova a restare al suo passo, microfono in mano. "Senta, ma lei non è stato l'unico...". "Non faccia queste corse, le fa male", "Ma perché corre? Si fermi", "Eh no, c'ho da andare", "ma perché tutto questo astio nei confronti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Non posso parlare ragazzi, sono sotto processo". Giacca rossa e bicicletta, Giovanni Gozzini esce di casa e fugge letteralmente dall'di Paolo Del, davanti alle telecamere di Dritto e rovescio. La giornalista chiede un commento alessore di storia che ha insultato Giorgiadandole della "vacca" e "" durante una diretta su Controradio, nota emittente fiorentina di sinistra. Ma Gozzini, sospeso per tre mesi dall'Università di Siena in via cautelativa, inforca la due ruote e scappa. L'di Delprova a restare al suo passo, microfono in mano. "Senta, ma lei non è stato l'unico...". "Non faccia queste corse, le fa male", "Ma perché corre? Si fermi", "Eh no, c'ho da andare", "ma perché tutto questo astio nei confronti di ...

