Vigilia di Verona-Juventus: le voci degli allenatori

Alla Vigilia di Verona-Juventus, anticipo della ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 in programma al Bentegodi sabato 27 febbraio 2021 alle ore 20.45, hanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Andrea Pirlo e Ivan Juric.

Vigilia di Verona-Juventus: cosa ha detto Pirlo?

Con ben 7 indisponibili la Juventus si appresta ad affrontare la delicatissima trasferta di Verona che dira' molto sulle speranze dei bianconeri di lottare ancora per il titolo. Ne ha parlato ai microfoni il tecnico Andrea Pirlo: "La gara di Verona andrà affrontata nel migliore dei modi, sapendo che sarà molto difficile, molto fisica. Con Juric propongono un bellissimo calcio, fatto di uno contro uno, dovremo ..."

