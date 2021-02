Uomini e Donne, dopo Giulia D’Urso anche Giulio Raselli racconta la sua verità sulla fine della loro relazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) dopo le dichiarazioni rilasciate dalla corteggiatrice Giulia D’Urso la scorsa settimanale al settimanale Uomini e Donne Magazine, ora anche il tronista nonché suo ex fidanzato Giulio Raselli, ha deciso di dire la sua e spiegare con la sua versione dei fatti come sono andate le cose tra loro. Giulia aveva raccontato che a portare alla fine della loro relazione sarebbero stati i continui e ripetuti litigi, molto spesso per futili motivi, a cui si aggiungeva il problema della gelosia da parte di Giulio. L’ex tronista però non ha condiviso le parole della sua ex fidanzata: Si è trattato ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 febbraio 2021)le dichiarazioni rilasciate dalla corteggiatricela scorsa settimanale al settimanaleMagazine, orail tronista nonché suo ex fidanzato, ha deciso di dire la sua e spiegare con la sua versione dei fatti come sono andate le cose traavevato che a portare allasarebbero stati i continui e ripetuti litigi, molto spesso per futili motivi, a cui si aggiungeva il problemagelosia da parte di. L’ex tronista però non ha condiviso le parolesua ex fidanzata: Si è trattato ...

mante : L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria a… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - Agenzia_Ansa : Governo: sono 39 i sottosegretari nominati dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Di questi, le don… - marinaamoretti6 : RT @DrGregHouse73: Sono sessista se dico che le quote rosa sono concettualmente un abominio? Perché una donna dovrebbe avere un posto garan… - marinaamoretti6 : @DrGregHouse73 Inoltre io come donna mi rifiuterei di essere considerata una categoria 'a parte' come a sottolinear… -