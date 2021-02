Taranto, siderurgico: operaio 38enne morto per un malore nello spogliatoio Stamattina (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Ex Ilva; Palombella (Uilm): “Vicini alla famiglia del giovane operaio morto a Taranto” “In un momento così difficile per il futuro dell’ex Ilva, si aggiunge una notizia tragica: la morte di un giovane operaio, Francesco Tomai di 38 anni, colpito questa mattina da malore all’ingresso dello spogliatoio prima di iniziare il suo turno di lavoro nel sito di Taranto. In attesa di conoscere le cause del decesso, ci stringiamo alla famiglia del giovane lavoratore in questo momento drammatico, esprimendo cordoglio e vicinanza perché una vita che si spezza è sempre un grande dolore per tutti”. Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm. L'articolo Taranto, siderurgico: operaio ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di seguito il comunicato: Ex Ilva; Palombella (Uilm): “Vicini alla famiglia del giovane” “In un momento così difficile per il futuro dell’ex Ilva, si aggiunge una notizia tragica: la morte di un giovane, Francesco Tomai di 38 anni, colpito questa mattina daall’ingresso delloprima di iniziare il suo turno di lavoro nel sito di. In attesa di conoscere le cause del decesso, ci stringiamo alla famiglia del giovane lavoratore in questo momento drammatico, esprimendo cordoglio e vicinanza perché una vita che si spezza è sempre un grande dolore per tutti”. Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm. L'articolo...

