Sport: flash mob dei lavoratori davanti allo Stadio Franchi, la protesta contro il Governo (Di venerdì 26 febbraio 2021) lavoratori e lavoratrici del settore, col Nidil Cgil e Slc Cgil, hanno manifestato davanti allo Stadio Franchi di Firenze dove hanno ricevuto la visita dell'assessore Cosimo Guccione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 febbraio 2021)e lavoratrici del settore, col Nidil Cgil e Slc Cgil, hanno manifestatodi Firenze dove hanno ricevuto la visita dell'assessore Cosimo Guccione L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Sport: flash mob dei lavoratori davanti allo Stadio Franchi, la protesta contro il Governo - MuredduGiovanni : RT @ProVitaFamiglia: #Biden si è insediato da poco più di un mese e ha già fatto danni enormi. Non ci riferiamo solo ai #missili lanciati i… - daniele19921 : RT @ProVitaFamiglia: #Biden si è insediato da poco più di un mese e ha già fatto danni enormi. Non ci riferiamo solo ai #missili lanciati i… - OnofrioPescina : RT @ProVitaFamiglia: #Biden si è insediato da poco più di un mese e ha già fatto danni enormi. Non ci riferiamo solo ai #missili lanciati i… - piero636 : RT @ProVitaFamiglia: #Biden si è insediato da poco più di un mese e ha già fatto danni enormi. Non ci riferiamo solo ai #missili lanciati i… -