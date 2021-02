Sonego-Goffin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lorenzo Sonego affronta David Goffin ai quarti di finale dell’Atp 250 di Montpellier. Il torinese ha superato all’esordio il francese Gaston, per poi imporsi in due rapidi set contro il giovane e promettente Sebastian Korda. Ora l’avversario che ha di fronte è di elevata caratura, nonché secondo favorito del seeding. La partita che vale la semifinale va in scena nella giornata di oggi, venerdì 26 febbraio, dalle ore 12.00. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizione streaming tramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e l’americano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lorenzoaffronta Davidai quarti di finale dell’Atp 250 di. Il torinese ha superato all’esordio il francese Gaston, per poi imporsi in due rapidi set contro il giovane e promettente Sebastian Korda. Ora l’avversario che ha di fronte è di elevata caratura, nonché secondo favorito del seeding. La partita che vale la semifinale va in scena nella giornata di, venerdì 26 febbraio, dalle ore 12.00. L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e l’americano. SportFace.

