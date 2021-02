Sheppard Kaleidoscope Eyes | La Recensione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) È difficile essere un one hit wonder, ma gli– autori della hit Geronimo – dimostrano conil modo peggiore per esserlo. Ovvero non dire assolutamente nulla, rilasciando un album datato e vuoto: di che parla? Lillywood & The Prick. Kimbra. The Asteroids Galaxy Tour. Echosmith. Sara Bareilles. Of Monsters And Men. Eliza Doolittle. Sono solo alcuni degli one hit wonder che si sono susseguiti negli ultimi dieci anni. Artisti che arrivano, fanno il botto e scompaiono – magari con un fanbase ancora fedele, che non li dimentica, ma ben lontani dalle classifiche. Ma se tutti questi artisti, a prescindere dalla qualità delle hit per cui sono stati conosciuti, hanno saputo costruirsi una rispettabile e apprezzata discografia per ...