Serie C, le partite in diretta in tv su Sky della 27^ giornata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio e domenica 28 febbraio saranno 15 i match della 27^ giornata di Serie C trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila:Sabato 27 febbraio ore 12.30 - Viterbese-Palermo (Sky Sport 252, telecronaca Daniele Barone) ore 15.00 - Novara-Pro Sesto (Sky Sport 252, telecronaca Luca Boschetto) ore 15.00 - Sambenedettese-Sudtirol (Sky Sport 253, telecronaca Geri De Rosa) ore 15.00 - Giana Erminio-Pro Vercelli (Sky Sport 254, telecronaca Rosario Triolo) ore 17.30 - Pro Patria-Como (Sky Sport 252, telecronaca Antonio Nucera) ore 17.30 - Perugia-Modena (Sky Sport 253, telecronaca Gianluca Di Marzio) ore 17.30 - Turris-Casertana (Sky Sport 254, telecronaca Lucio Rizzica) Domenica 28 febbraio ore 12.30 - Lecco-Juventus U23 (Sky Sport 254, telecronaca Davide Polizzi) ore 12.30 - Carpi-Fermana (Sky Sport ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio e domenica 28 febbraio saranno 15 i match27^diC trasmessi inpay-per-view su Sky Primafila:Sabato 27 febbraio ore 12.30 - Viterbese-Palermo (Sky Sport 252, telecronaca Daniele Barone) ore 15.00 - Novara-Pro Sesto (Sky Sport 252, telecronaca Luca Boschetto) ore 15.00 - Sambenedettese-Sudtirol (Sky Sport 253, telecronaca Geri De Rosa) ore 15.00 - Giana Erminio-Pro Vercelli (Sky Sport 254, telecronaca Rosario Triolo) ore 17.30 - Pro Patria-Como (Sky Sport 252, telecronaca Antonio Nucera) ore 17.30 - Perugia-Modena (Sky Sport 253, telecronaca Gianluca Di Marzio) ore 17.30 - Turris-Casertana (Sky Sport 254, telecronaca Lucio Rizzica) Domenica 28 febbraio ore 12.30 - Lecco-Juventus U23 (Sky Sport 254, telecronaca Davide Polizzi) ore 12.30 - Carpi-Fermana (Sky Sport ...

OptaPaolo : 57 - L’Inter ha segnato 57 gol in questa Serie A: nelle prime 23 partite di campionato ha fatto meglio solo nel 194… - ItaSportPress : Serie C, le partite in diretta in tv su Sky della 27^ giornata - - S_Mart974 : @Signorasinasce Per la serie: 'Armiamoci e...partite'!!! ?? - AleStile_94 : Onestamente se i prossimi campionato di Serie A fossero visibili solo su Dazn mi girerebbero alquanto... Dazn dice… - Calciopuntgoal : LE PARTITE I PROGRAMMA NEI NOVE GIRONI DI SERIE D DEL PROSSIMO WEEK END -