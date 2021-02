Se l’Olanda indica la via all’Ue sul genocidio degli uiguri

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora scintille tra la Cina e diversi Paesi occidentali questa settimana. A partire dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, dove Regno Unito e Francia hanno espresso dure critiche nei confronti di Pechino per i crimini contro l’umanità nello Xinjiang. Lunedì Dominic Raab, ministroEsteri britannico, ha denunciato le torture, il lavoro forzato e la campagna governativa di sterilizzazione di massa che avvengono “su scala industriale”. Il suo reiterato appello per un’indagine internazionale indipendente sotto l’egida dell’Alto commissariato per i diritti umani ha trovato eco nelle dichiarazioni di diversi Stati membri e fa seguito a quello lanciato da 39 Paesi rappresentati dalla Germania a inizio ottobre: allora l’ambasciatore tedesco presso le Nazioni Unite aveva esortato la Cina a permettere agli osservatori Onu “un accesso immediato, ...