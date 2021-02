Red Canzian, tutto su di lui: età, altezza, moglie e figli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Red Canzian è un famosissimo cantante italiano che ha fatto la sua carriera grazie ai Pooh. E’ lo pseudonimo di Bruno Canzian ed è un compositore e polistrumentista oltre ad essere cantante. Inoltre Red Canzian è anche un produttore discografico. E’ nato il 30 Novembre 1951 ed oggi ha 69 anni. E’ nato a Quinto di Treviso ed è stato attivo musicalmente a partire dal 1968. Inoltre dal 1973 al 2016 ha fatto parte dei Pooh. Red Canzian è stato sposato con Delia Gualtiero dal 1986 al 1992 ed è invece tuttora sposato con Beatrix Niedewieser. I due si sono sposati nel 2000. L’unica figlia di Red Canzian, Chiara, è nata nel 1989 ed è una blogger italiana. Giornal.it. Leggi su giornal (Di venerdì 26 febbraio 2021) Redè un famosissimo cantante italiano che ha fatto la sua carriera grazie ai Pooh. E’ lo pseudonimo di Brunoed è un compositore e polistrumentista oltre ad essere cantante. Inoltre Redè anche un produttore discografico. E’ nato il 30 Novembre 1951 ed oggi ha 69 anni. E’ nato a Quinto di Treviso ed è stato attivo musicalmente a partire dal 1968. Inoltre dal 1973 al 2016 ha fatto parte dei Pooh. Redè stato sposato con Delia Gualtiero dal 1986 al 1992 ed è invecera sposato con Beatrix Niedewieser. I due si sono sposati nel 2000. L’unicaa di Red, Chiara, è nata nel 1989 ed è una blogger italiana. Giornal.it.

