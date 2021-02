Recuperi, il 17 marzo Juve-Napoli e Torino-Sassuolo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo l'eliminazione del Napoli dall'Europa League contro il Granada, c'è la data della partita d'andata contro la Juventus a Torino che non si giocò perché l'Asl di Napoli bloccò la trasferta degli azzurri. La sfida di andata tra bianconeri e azzurri (il ritorno si è già giocato, con la vittoria della squadra di Gattuso), che non fu disputata lo scorso 4 ottobre per la mancata presentazione a Torino degli ospiti, si giocherà il prossimo 17 marzo (nello stesso giorno alle 15.00 verrà recuperata anche la sfida tra Torino e Sassuolo rinviata), molto probabilmente con inizio alle 18.45.Intanto, sono costate 3mila euro di multa a Gennaro Gattuso le espressioni blasfeme pronunciate durante la gara Crotone-Napoli di campionato. La ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo l'eliminazione deldall'Europa League contro il Granada, c'è la data della partita d'andata contro lantus ache non si giocò perché l'Asl dibloccò la trasferta degli azzurri. La sfida di andata tra bianconeri e azzurri (il ritorno si è già giocato, con la vittoria della squadra di Gattuso), che non fu disputata lo scorso 4 ottobre per la mancata presentazione adegli ospiti, si giocherà il prossimo 17(nello stesso giorno alle 15.00 verrà recuperata anche la sfida trarinviata), molto probabilmente con inizio alle 18.45.Intanto, sono costate 3mila euro di multa a Gennaro Gattuso le espressioni blasfeme pronunciate durante la gara Crotone-di campionato. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Recuperi marzo Italiano avverte: "Il Parma avrà il coltello tra i denti" ...visto che è il primo di una serie di scontri diretti casalinghi che si concluderà a fine marzo. ... Ben vengano i recuperi di tutti, più frecce al nostro arco. Tutti dovranno farsi trovare pronti e dare ...

Probabili formazioni Serie A della 24giornata: ultime news dai campi ...dalla Lega Calcio l'ufficialità del rinvio di Torino - Sassuolo che verrà recuperata il 17 marzo. ... In difesa dovrebbe rivedersi Cristante con Mancini e Spinazzola a meno che Kumbulla non recuperi ...

