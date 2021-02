Oggi inizia la 24a giornata di Serie A, il programma (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi inizia la 24a giornata di Serie A 2020-21, tre le gare in programma nel pomeriggio. Il turno si sarebbe dovuto aprire nella serata di venerdì 26 con l’anticipo tra Torino e Sassuolo, rinviato per il focolaio Covid che ha colpito i granata. Ecco il programma completo: VENERDI’ 26 FEBBRAIO Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo SABATO 27 FEBBRAIO Spezia-Parma alle 15.00 Bologna-Lazio alle 18.00 Hellas Verona-Juventus alle 20.45 DOMENICA 28 FEBBRAIO Sampdoria-Atalanta alle 12.30 Crotone-Cagliari alle 15.00 Inter-Genoa alle 15.00 Udinese-Fiorentina alle 15.00 Napoli-Benevento alle 18.00 Roma-Milan alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021)la 24adiA 2020-21, tre le gare innel pomeriggio. Il turno si sarebbe dovuto aprire nella serata di venerdì 26 con l’anticipo tra Torino e Sassuolo, rinviato per il focolaio Covid che ha colpito i granata. Ecco ilcompleto: VENERDI’ 26 FEBBRAIO Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo SABATO 27 FEBBRAIO Spezia-Parma alle 15.00 Bologna-Lazio alle 18.00 Hellas Verona-Juventus alle 20.45 DOMENICA 28 FEBBRAIO Sampdoria-Atalanta alle 12.30 Crotone-Cagliari alle 15.00 Inter-Genoa alle 15.00 Udinese-Fiorentina alle 15.00 Napoli-Benevento alle 18.00 Roma-Milan alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

fattoquotidiano : OGGI I CAMBI DI ZONA: ECCO LE REGIONI IN ALLERTA Bonaccini: “Inizio terza ondata”. Toti: “Chiudere? Non è cambio di… - MinisteroDifesa : #20febbraio 'Il sogno del volo Dalla Terra alla Luna Da Icaro all’Apollo 11' Oggi, la lettura virtuale del… - niallmysuun : raga la finale inizia oggi perché sono tutti e 5 FINALISTI ma Crocc dovrà scegliere chi sfidare già da stasera (per… - amrgmcm : RAGA SE CROC NON É UN FINALISTA SIGNIFICA CHE DOVRÀ SCEGLIERE UNO TRA I FINALISTI CON CUI ANDARE AL TELEVOTO PER LU… - Martina22981758 : @Ri_Ghetto Sono tutti in finale! Per quello Alfonso dice che la finale inizia oggi -