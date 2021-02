Malattie Rare, Brusaferro (Iss): 'Patologie in pandemia sfida per Ssn' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - "Le persone che sono portatrici di una malattia rara rappresentano una cartina tornasole, un grande elemento di sfida continua per miglioRare il nostro servizio sanitario nazionale. E questo vale ancora di più durante una fase come questa che stiamo vivendo di pandemia. Una fase che abbiamo prospettive di supeRare grazie ai vaccini, ma sappiamo che ci aspettano mesi di impegno costante, in presenza del virus, per poter garantire l'assistenza a tutte le persone". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità a "Malattie Rare, ultraRare e non diagnosticate, webinar promosso dall'Istituto superiore di Sanità, Cnmr (Centro nazionale Malattie Rare) Uniamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - "Le persone che sono portatrici di una malattia rara rappresentano una cartina tornasole, un grande elemento dicontinua per miglioil nostro servizio sanitario nazionale. E questo vale ancora di più durante una fase come questa che stiamo vivendo di. Una fase che abbiamo prospettive di supegrazie ai vaccini, ma sappiamo che ci aspettano mesi di impegno costante, in presenza del virus, per poter garantire l'assistenza a tutte le persone". Lo ha detto Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità a ", ultrae non diagnosticate, webinar promosso dall'Istituto superiore di Sanità, Cnmr (Centro nazionale) Uniamo ...

