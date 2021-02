Le Birkenstock e una nuova storia nel settore del lusso (Di venerdì 26 febbraio 2021) Chi non ha a casa o non ha mai indossato una volta i sandaloni aperti della Birkenstock? Chi non le ha mai viste indossate al mare, in città e anche per fare passeggiate nel verde non troppo trekking? Chi le chiama anche ciabatte, pantofole o scarpe della salute, la loro comodità e praticità le rende un accessorio unico e un successo mondiale da tantissimi secoli. Attenzione però, la caratteristica forma e la capacità di adattarsi perfettamente al piede vale solo se si acquistano le Birkenstock originali, di fake o marche che tentano di emularne questa caratteristica e il suo successo ce ne sono molte. Birkenstock, una formula unica e brevettata Il famoso produttore di scarpe nato nel 1774, in Germania a Neustadt, ha applicato una formula e un design studiato per adattarsi progressivamente alla forma del piede e consumarsi dopo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Chi non ha a casa o non ha mai indossato una volta i sandaloni aperti della? Chi non le ha mai viste indossate al mare, in città e anche per fare passeggiate nel verde non troppo trekking? Chi le chiama anche ciabatte, pantofole o scarpe della salute, la loro comodità e praticità le rende un accessorio unico e un successo mondiale da tantissimi secoli. Attenzione però, la caratteristica forma e la capacità di adattarsi perfettamente al piede vale solo se si acquistano leoriginali, di fake o marche che tentano di emularne questa caratteristica e il suo successo ce ne sono molte., una formula unica e brevettata Il famoso produttore di scarpe nato nel 1774, in Germania a Neustadt, ha applicato una formula e un design studiato per adattarsi progressivamente alla forma del piede e consumarsi dopo ...

