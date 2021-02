La moglie dell’ambasciatore Attanasio | «Qualcuno che conosceva lo ha tradito» Resta l’enigma della scorta

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Zakia Seddiki,italiano Luca, ucciso in Congo il 22 febbraio insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, è convinta che il marito sia statodachebene i suoi spostamenti. «vicino a noi, alla nostra famiglia, lo ha. Quella mattina la sua era un’operazione che non implicava direttamente il lavoro di ambasciatore. L’unica risposta che mi sono data, e che posso dare, è chechei suoi spostamenti ha parlato, e lo ha venduto», ha detto la donna, intervistata dal quotidiano Il Messaggero. Nessuna percezione di un pericolo imminente Seddiki ha rivelato anche che la mattina dell’agguato si era sentita con il marito via ...