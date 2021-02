Jomi | coach Avram | “Siamo un ottimo gruppo | a Malo sarà una grande prova”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Torna in campo laSalerno. Dopo i rinvii delle ultime due giornate capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 27 febbraio) sul campo delle Guerrierenel match valevole quale settima giornata di ritorno della serie A Beretta. La formazione salernitana guidata in panchina da Lauraritroverà per l’occasione il terzino Ilaria Dalla Costa. LaSalerno ha necessità di vincere per tenere a distanza Oderzo e per scongiurare il possibile sorpasso del Brixen Südtirol. Il successo a spese dell’Ariosto Ferrara ha infatti permesso alle altoatesine di agganciare la vetta della classifica, seppur al netto delle gare da recuperare della formazione salernitana. “in ripresa – afferma il tecnico Laura– serve tempo e ...

