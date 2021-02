Google rilascia l’Aggiornamento sicurezza di febbraio 2021 dal Play Store (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli aggiornamenti dei vari servizi offerti dal colosso di Mountain View vengono implementati non soltanto attraverso le patch di sicurezza che Google rilascia ogni mese ma anche attraverso il Play Store, ormai da diverso tempo a questa parte. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli aggiornamenti dei vari servizi offerti dal colosso di Mountain View vengono implementati non soltanto attraverso le patch dicheogni mese ma anche attraverso il, ormai da diverso tempo a questa parte. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google rilascia l’Aggiornamento sicurezza di febbraio 2021 dal Play Store - cellicom : Google rilascia nuove API per il monitoraggio del sonno: ecco perché è un passo importante - infoitscienza : Google rilascia nuove API per il monitoraggio del sonno: ecco perché è un passo importante - WhatsTech3 : Google ha rilasciato la prima versione per sviluppatori del suo prossimo sistema operativo. Andiamo a vedere cosa s… - OutOfBitit : Google rilascia la prima Developer Preview di Android 12: versione finale prevista per settembre… -