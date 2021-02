Giuseppe Conte: “gioia e commozione” Il rientro all'università (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Dario Baldi: Un sole primaverile ha baciato l’arrivo di Giuseppe Conte nel suo primo ritorno all’università di Firenze. Dopo l’esperienza da Premier, Conte è tornato in cattedra e lo ha fatto con una Lectio Magistralis dedicata a tutti gli studenti ma ascoltata da chiunque volesse sui canali digitali dell’università. Conte è arrivato alle 14.28 per incontrare il rettore fiorentino Luigi Dei e per concordare insieme alla Professoressa Paola Lucarelli (Presidente della Scuola di Giurisprudenza ndr) il prossimo futuro all’interno dell’Ateneo. L’area di Piazza San Marco, sede del rettorato, è stata blindata dalle Forze dell’Ordine a causa dall’annunciata manifestazione dei Collettivi Universitari e della sezione fiorentina di Priorità alla Scuola che hanno raggiunto alla ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Di Dario Baldi: Un sole primaverile ha baciato l’arrivo dinel suo primo ritorno all’di Firenze. Dopo l’esperienza da Premier,è tornato in cattedra e lo ha fatto con una Lectio Magistralis dedicata a tutti gli studenti ma ascoltata da chiunque volesse sui canali digitali dell’è arrivato alle 14.28 per incontrare il rettore fiorentino Luigi Dei e per concordare insieme alla Professoressa Paola Lucarelli (Presidente della Scuola di Giurisprudenza ndr) il prossimo futuro all’interno dell’Ateneo. L’area di Piazza San Marco, sede del rettorato, è stata blindata dalle Forze dell’Ordine a causa dall’annunciata manifestazione dei Collettivi Universitari e della sezione fiorentina di Priorità alla Scuola che hanno raggiunto alla ...

