Ex prof di lettere di 96 anni lascia in beneficienza 25 milioni di euro a favore di 16 enti

Una riservata signora di Genova di 96 anni, così come descritta dall'Ansa, è scomparsa il 9 dicembre scorso dopo aver preparato ogni cosa, persino il proprio necrologio. professoressa di lettere fino alla pensione, Marisa Cavanna nel suo testamento ha lasciato in beneficienza circa 25 milioni di euro a favore di 16 enti, molti sul territorio genovese, come l'ospedale Gaslini. O il Galliera, cui va anche una prestigiosa villa. Anche se non si sa molto circa la provenienza degli averi della signora Cavanna, chi la conosceva assicura che la donna si contraddistingueva per l'estrema riservatezza e ritrosia ad apparire, in particolare in atti di beneficienza "da fare e di cui non parlare".

