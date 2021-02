Docenti di sostegno discriminati dal Ministero degli Esteri (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inviato da Filippa Antinoro - Si sono conclusi gli incontri delle varie organizzazioni sindacali, finalizzati all’imminente pubblicazione del bando per la selezione del personale scolastico da destinare all’estero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inviato da Filippa Antinoro - Si sono conclusi gli incontri delle varie organizzazioni sindacali, finalizzati all’imminente pubblicazione del bando per la selezione del personale scolastico da destinare all’estero. L'articolo .

ODNDItalia : RT @muratcinar: Continuano a crescere le adesioni all'appello lanciato dalle università italiane in sostegno degli studenti e docenti dell'… - IiIibetscrown : - Stregalibera17 : RT @muratcinar: Continuano a crescere le adesioni all'appello lanciato dalle università italiane in sostegno degli studenti e docenti dell'… - radiondadurto : RT @muratcinar: Continuano a crescere le adesioni all'appello lanciato dalle università italiane in sostegno degli studenti e docenti dell'… - PinoNeri5 : RT @muratcinar: Continuano a crescere le adesioni all'appello lanciato dalle università italiane in sostegno degli studenti e docenti dell'… -