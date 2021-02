Daydreamer, anticipazioni: Can dice di nuovo addio a Sanem, lei prova a fermarlo ma non ce la fa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Aziz raggiunge i figli in barca. Emre e Can vogliono sapere chi sia Mihriban e il padre risponde che è il suo primo amore, l’unico della sua vita: il primo e l’ultimo! Emre gli chiede se sia lei, la donna con cui ha tradito Huma, ma lui dice ai suoi ragazzi di non aver mai tradito la loro madre. Lei lo pensa, ma è una storia lunga; l’uomo spiega di non volersi rovinare l’umore in quel momento e che racconterà tutto più avanti. Can gli chiede allora perché abbia rotto con Mihriban; lui risponde malinconicamente che, se si è innamorati di qualcuno, non si dovrebbe mai lasciarlo andare, perché accade una volta soltanto nella vita di trovare l’amore e solo se si è fortunati; se lo si perde, i giorni passano e ci si ritroverà invecchiati. La vita sarà trascorsa, ma “senza di lei”: incompleta e a metà. Aziz si commuove ed inevitabilmente Can pensa a Sanem. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 26 febbraio 2021) Aziz raggiunge i figli in barca. Emre e Can vogliono sapere chi sia Mihriban e il padre risponde che è il suo primo amore, l’unico della sua vita: il primo e l’ultimo! Emre gli chiede se sia lei, la donna con cui ha tradito Huma, ma luiai suoi ragazzi di non aver mai tradito la loro madre. Lei lo pensa, ma è una storia lunga; l’uomo spiega di non volersi rovinare l’umore in quel momento e che racconterà tutto più avanti. Can gli chiede allora perché abbia rotto con Mihriban; lui risponde malinconicamente che, se si è innamorati di qualcuno, non si dovrebbe mai lasciarlo andare, perché accade una volta soltanto nella vita di trovare l’amore e solo se si è fortunati; se lo si perde, i giorni passano e ci si ritroverà invecchiati. La vita sarà trascorsa, ma “senza di lei”: incompleta e a metà. Aziz si commuove ed inevitabilmente Can pensa a. ...

infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 1 marzo 2021 - CanYamanFanPag2 : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer Pronti per l'esordio di #CanYaman in #Rai? #Anticipazioni #Fiction #Rai1 #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #1… - ncesca___ : Comunque potrebbero togliere benissimo il momento delle anticipazioni di Bdu,non ha senso. #daydreamer - pm1025 : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer Pronti per l'esordio di #CanYaman in #Rai? #Anticipazioni #Fiction #Rai1 #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #1… - Laura72CY : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer Pronti per l'esordio di #CanYaman in #Rai? #Anticipazioni #Fiction #Rai1 #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #1… -