Da 0 a 50, da svincolato a difensore top: De Vrij ora vale una fortuna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Skriniar è tornato a esprimersi ad altissimi livelli e Bastoni è definitivamente esploso, ma a tenere le fila è sempre lui. Stefan de Vrij è una costante, il perno su cui Conte ha modellato gli ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Skriniar è tornato a esprimersi ad altissimi livelli e Bastoni è definitivamente esploso, ma a tenere le fila è sempre lui. Stefan deè una costante, il perno su cui Conte ha modellato gli ...

