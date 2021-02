Covid: Napoli, 'serve unità, no divisioni tra chi vuole aprire o chiudere' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Basta con le divisioni fra chi vuole riaprire e chi vuole chiudere a prescindere. L'azione del governo di contrasto alla pandemia acquista in credibilità se la maggioranza che lo sostiene sa dare prova di unità mettendo da parte le sfumature". Lo chiede Osvaldo Napoli, deputato di 'Cambiamo'. "Se la circolazione del virus ha preso nuova forza a causa delle varianti -aggiunge- è logico che la linea dovrà essere quella della massima prudenza. Assumere o anche solo adombrare una posizione diversa da quella che collegialmente prende il Consiglio dei ministri indebolisce l'azione di governo e alimenta un sentimento di rabbia e di frustrazione nelle persone. Salvini dovrebbe averlo capito, pur avendo le sue ragioni, ma in tal caso dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Basta con lefra chirie chia prescindere. L'azione del governo di contrasto alla pandemia acquista in credibilità se la maggioranza che lo sostiene sa dare prova dimettendo da parte le sfumature". Lo chiede Osvaldo, deputato di 'Cambiamo'. "Se la circolazione del virus ha preso nuova forza a causa delle varianti -aggiunge- è logico che la linea dovrà essere quella della massima prudenza. Assumere o anche solo adombrare una posizione diversa da quella che collegialmente prende il Consiglio dei ministri indebolisce l'azione di governo e alimenta un sentimento di rabbia e di frustrazione nelle persone. Salvini dovrebbe averlo capito, pur avendo le sue ragioni, ma in tal caso dovrebbe ...

