Calcio: Pirlo, 'Dybala non rischia operazione' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Paulo Dybala "non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto adesso vediamo il trattamento più veloce per farlo rientrare". Lo conferma il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigila del match contro il Verona. L'articolo CalcioWeb.

