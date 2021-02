Attacco armato in Nigeria: rapite centinaia di studentesse (Di venerdì 26 febbraio 2021) Più di 300 studentesse sono state rapite in seguito a un Attacco armato in Nigeria. Il fatto è avvenuto in un istituto scolastico femminile di Jangebe, nello stato di Zamfara. Sia un funzionario statale, sia un inviato dell’UNICEF hanno confermato il fatto. Non si hanno ancora informazioni sul gruppo responsabile dell’Attacco. Sono in corso indagini Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Più di 300sono statein seguito a unin. Il fatto è avvenuto in un istituto scolastico femminile di Jangebe, nello stato di Zamfara. Sia un funzionario statale, sia un inviato dell’UNICEF hanno confermato il fatto. Non si hanno ancora informazioni sul gruppo responsabile dell’. Sono in corso indagini

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 febbraio un gruppo armato ha rapito a Zamfara, in Nigeria nordoccidentale, circa 300 studentesse.

Nigeria, attacco in una scuola da parte di un gruppo armato a Jangebe, nello stato di Zamfara. Durante il raid, sono sparite oltre 300 studentesse

Attacco armato in Nigeria: rapite centinaia di studentesse
Più di 300 studentesse sono state rapite in Nigeria in seguito a un attacco armato. Fonti ufficiali confermano la vicenda.

