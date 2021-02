fattoquotidiano : La Lombardia rifà il suo piano-flop dei vaccini e dirotta su Brescia (travolta dalla variante) le dosi tolte agli a… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #24febbraio. Piano #vaccini flop, usata una fiala #AstraZeneca su… - NicolaPorro : Oltre la retorica sull’#Europa solidale, la realtà di un flop: finora, sui #vaccini l’Ue ha sbagliato tutto. Vi spi… - FirenzePost : Vaccini, flop Ue: Draghi bacchetta Von der Leyen. Prima vaccinazione al 5% - maurizi10094162 : I medici di Famiglia? Avranno a disposizione 6 dosi a settimana. Non sapete neanche di cosa si parla. Preso atto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini flop

L'Espresso

C'è quindi un problema di accesso al sistema, ma siamo anche preoccupati per i, ovvero che ... Ora la scusa dell'amministrazione per questoè che mancano le dosi e la presidente Tesei ne ha ...Di una sola cosa sono abbastanza sicuro: che madame Von der Leyen ha fatto. Un perfetto e colossale disastro europeo. Non è colpa di Giuseppe Conte ex premier italiano e ...ottimismo sui...Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 930, 16 in meno rispetto a ieri ma salgono, invece, i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 131, ovvero 1 in più rispetto a ieri. L ...Il bollettino di giovedì 25 febbraio sull'epidemia di coronavirus in Italia. Tutti i dati comunicati dal Ministero della Salute. L'articolo Covid19 in Italia, 19.886 nuovi casi e 308 morti in 24 ore ( ...