“Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta a Sanremo 2021

Milano. «Torno a Sanremo con uno spirito diverso dopo l'ultima volta che ho vinto: l'Ariston è l'unico palco dove si può fare musica dal vivo oggi e per far ascoltare la mia canzone». Lo ha sostenuto Ermal Meta nella videoconferenza di presentazione di "Un milione di cose da dirti" con cui è in gara al prossimo festival di Sanremo e torna sul palco dell'Ariston dopo aver trionfato nel 2018 con "Non mi avete fatto niente" insieme a Fabrizio Moro e presentato anche all'Eurovision Song Contest a Lisbona. «"Un milione di cose da dirti" l'ho scritta tre anni fa quando ero in un periodo particolare dopo aver iniziato la mia carriera da solista – ha ricordato – La mia vita era fatta di piccole scosse di assestamento, ...

