Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 09 | 10

(Di giovedì 25 febbraio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 25 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari del governo draghi dopo una breve sospensione sono 39 20 uomini 19 donne la delega allo sport sarà assegnata successivamente sei viceministri quattro donne due uomini Marina sereni agli esteri Laura Castelli all’economia Gilberto Pichetto fratin e Alessandra Todde allo sviluppo economico e Teresa Bellanova Alessandro Morelli dottore trasporti torna anche Scalfarotto alla fine 11 sottosegretari per il MoVimento 5 Stelle 9 per lega 6 per forza Italia 2 per ritardi Aviv e uno di Leo uno del centro democratico e uno di più Europa si terranno oggi nella basilicana di Santa Maria degli Angeli funerali dell’ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci ...