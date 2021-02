(Di giovedì 25 febbraio 2021) Proseguea lunedì 1l’applicazione del primo livello emergenziale (arancio) dei provvedimenti antia tutela della salute. Per il trasporto persone sono confermati idalle ore 8 alle 19 dei veicoli diesela Euro 5 e dei veicoli benzina Euro 1 (tutti i giorni, festivi compresi). Per il trasporto merci il divieto di circolazione è previsto per i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 dalle ore 8 alle 19, nelle giornate di sabato e festivi dalle ore 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Permangono inoltre in vigore le limitazioni strutturali, con il blocco di tutti i veicoli Euro 0 e dei diesel Euro 1 e Euro 2 (fermi tutto l’anno con orario 0/24). Lunedì prossimo i nuovi rilevamenti curati da Arpa Piemonte ci diranno se le limitazioni temporanee proseguiranno o saranno ...

nuovasocieta : Smog, fino al 1 marzo proseguono i blocchi - CorriereTorino : Smog, a Torino blocchi del traffico fino a lunedì 1 marzo - rep_torino : Smog, stop per 800mila veicoli diesel fino a lunedì: blocco confermato, ora rischiano gli Euro 5 merci [di Mariachi… - CittadiVicenza : #NoSmog, confermato il livello arancione, almeno fino a lunedì 1 marzo Stop anche ai veicoli privati #diesel Euro… - Ansa_Piemonte : Smog: Torino, blocchi del traffico fino a lunedì. Dopo nuova rilevazione restano in vigore le limitazioni #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Smog fino

Si andrà avanti almenoa lunedì, quando è previsto il nuovo controllo: se non cambieranno le ... Intanto domani la giunta regionale approverà il nuovo piano con i provvedimenti contro lo: ...A Torino per i privati sono confermati i blocchi dalle ore 8 alle 19 dei veicoli diesela Euro 5 e dei veicoli benzina Euro 1 (tutti i giorni, festivi compresi). Per il trasporto merci il ...Prosegue fino a lunedì 1 marzo l’applicazione del primo livello emergenziale (arancio) dei provvedimenti antismog a tutela della salute. Per il trasporto persone sono confermati i blocchi dalle ore 8 ...Resta in vigore, dopo la nuova rilevazione dell’Arpa, il semaforo arancione dello smog a Torino, per cui i blocchi del traffico proseguiranno fino a lunedì 1 marzo. Confermato, dunque, lo stop dalle 8 ...