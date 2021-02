Scuola | Azzolina | “Non rinnego i banchi a rotelle”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Basta parlare dei, per quale motivo dovrei rinnegarli?”. Lo dice l’ex ministra dell’Istruzione del governo Conte 2, Lucia, ospite della trasmissione ‘Tagadà’ su La7. “Possono criticare quanto vogliono, adesso spieghiamo una volta per tutte la questione -prosegue-. Innanzi tutto isono 400mila su 2,4 milioni. Poi sono costati 119 milioni e li hanno scelti i dirigenti scolastici, persone molto più preparate rispetto a chi ha fatto una becera e squallida campagna elettorale sulla. Li hanno scelti perché il ministronon può sapere in 40mila plessi scolastici di quantic’è bisogno, quindi ha chiesto ai diretti interessanti”.sottolinea ...

Li hanno scelti perché il ministro non può sapere in 40mila plessi scolastici di quanti banchi c'è bisogno. Sull'argomento è intervenuta la ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina esprimendo il proprio sdegno: "tutto questo è vergognoso e desolante. La maggior parte dei commenti è stata scritta da docenti. C'è qualcosa che non va, la scuola è il luogo dove si dovrebbe insegnare il rispetto".