Recupero Juventus-Napoli, c’è la data: si gioca mercoledì 17 marzo di pomeriggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’eliminazione del Napoli dall’Europa League già ai sedicesimi per mano del non irresistibile Granada fornisce l’ancora di salvezza alla Lega Serie A e a tutto il calcio italiano per poter fissare la data del Recupero della partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus, originariamente in programma a inizio ottobre nella terza giornata e rinviata per la nota vicenda dell’Asl con tanto di verdetto del Collegio di Garanzia che ha rovesciato la prima sentenza che parlava di sconfitta a tavolino per i partenopei. Il primo dei Juventus-Napoli stagionali si giocherà – al contrario – come ultima partita: spunta finalmente la data, l’unica possibile qualora i bianconeri dovessero ribaltare l’esito del doppio confronto col Porto negli ottavi di Champions. ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’eliminazione deldall’Europa League già ai sedicesimi per mano del non irresistibile Granada fornisce l’ancora di salvezza alla Lega Serie A e a tutto il calcio italiano per poter fissare ladeldella partita dell’Allianz Stadium contro la, originariamente in programma a inizio ottobre nella terza giornata e rinviata per la nota vicenda dell’Asl con tanto di verdetto del Collegio di Garanzia che ha rovesciato la prima sentenza che parlava di sconfitta a tavolino per i partenopei. Il primo deistagionali si giocherà – al contrario – come ultima partita: spunta finalmente la, l’unica possibile qualora i bianconeri dovessero ribaltare l’esito del doppio confronto col Porto negli ottavi di Champions. ...

