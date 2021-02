Rafael Nadal si cancella da Rotterdam per via del problema alla schiena (Di giovedì 25 febbraio 2021) Rafael Nadal non prenderà parte al torneo ATP 500 di Rotterdam della prossima settimana. Come riportato su twitter da Michal Samulski, il campione maiorchino ha deciso di cancellarsi dall’ evento olandese per via degli ormai noti problemi alla schiena. Il numero 2 del mondo si va dunque ad aggiungere a Denis Shapovalov, Pablo Carreno Busta, Taylor Fritz e Casper Ruud, gli altri nomi illustri che sono stati costretti a dare forfait. Ricordiamo che purtroppo anche il nostro Matteo Berrettini non prenderà parte al torneo a causa del problema addominale accusato nel suo match di terzo turno a Melbourne contro Karen Kachanov. In questo modo è entrato direttamente in tabellone Jannik Sinner senza bisogno della wild card che gli era stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)non prenderà parte al torneo ATP 500 didella prossima settimana. Come riportato su twitter da Michal Samulski, il campione maiorchino ha deciso dirsi dall’ evento olandese per via degli ormai noti problemi. Il numero 2 del mondo si va dunque ad aggiungere a Denis Shapovalov, Pablo Carreno Busta, Taylor Fritz e Casper Ruud, gli altri nomi illustri che sono stati costretti a dare forfait. Ricordiamo che purtroppo anche il nostro Matteo Berrettini non prenderà parte al torneo a causa deladdominale accusato nel suo match di terzo turno a Melbourne contro Karen Kachanov. In questo modo è entrato direttamente in tabellone Jannik Sinner senza bisogno della wild card che gli era stata ...

